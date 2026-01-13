Клинтоны отказались свидетельствовать на суде по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и американский экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отказались от дачи показаний в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Клинтоны обвинили председателя комитета по надзору Палаты представителей, республиканца Джеймса Комера в планах по их заключению под стражу. При этом сам Комер заявил, что на следующей неделе начнет процедуру привлечения супругов к ответственности за неуважение к конгрессу.

«Это потенциально положит начало сложному и политически запутанному процессу, к которому конгресс редко прибегал», — говорится в материале.

В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп потребовал от минюста расследовать связи Билла Клинтона и других демократов с Эпштейном. Поводом стали материалы и публикация писем финансиста, в которых упоминается и сам Трамп. Демократы и Белый дом называли происходящее политической манипуляцией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме одной фразой оценили фотографию Клинтона в джакузи из файлов Эпштейна.