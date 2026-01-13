В России поручили выработать меры для обслуживания пассажиров в пиковые периоды

Зампредседателя правительства России Виталий Савельев поручил профильным ведомствам выработать допмеры для обеспечения бесперебойного обслуживания пассажиров во время пиковых нагрузок. Об этом рассказали в кабмине по итогам совещания, которое было посвящено работе московского авиаузла в период новогодних праздников, передает РИА Новости.

«Профильным ведомствам и организациям даны поручения выработать дополнительные меры, направленные на обеспечение стабильного и бесперебойного обслуживания пассажиров в периоды пиковых нагрузок», — отмечается в сообщении.

10 января сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево столкнулся с полномасштабным коллапсом из-за рекордного снегопада, вызванного циклоном «Фрэнсис». По данным СМИ, десятки рейсов были задержаны или отменены, пассажиры провели ночь в терминале, спали на полу, а выдача багажа растянулась на 5–7 часов из-за сбоев в работе лент. Ограничения на полеты сняли к полудню 10 января, однако многие рейсы продолжают задерживаться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.