Новости. Общество

В ходе атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина

Слюсарь: в результате утренней атаки БПЛА на Таганрог погибла 65-летняя женщина
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате утренней атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог погибла 65-летняя женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, на момент атаки женщина находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшей. Гибель родного человека не восполнить, но мы окажем близким материальную помощь», — написал чиновник.

По данным Минобороны России, в ночь на 13 января силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 11 дронов ВСУ над пятью регионами России. Больше всего БПЛА — семь — нейтрализовали в Ростовской области. В Орловской, Белгородской, Курской областях и Крыму ликвидировали по одному беспилотнику.

Как сообщал Слюсарь, в результате атаки дронов на Ростовскую область повреждения получили промышленный объект и жилые дома в Таганроге.

Ранее в Саратове два человека погибли из-за атаки беспилотников.

