Генсек НАТО изменил цель для Украины после удара «Орешником»

Рютте после удара «Орешника» сменил цель для Киева с «победить» на «выжить»

Генсек НАТО Марк Рютте после недавнего удара российским комплексом «Орешник» сменил цель для Киева с «победить» на «выжить». Об этом пишет РИА Новости.

«Мы это (оказание поддержки Киеву - ред.) делаем, потому что ваша борьба - это наша борьба, вы … вы должны выжить в этой войне», — сказал он.

Когда ему задали вопрос касательно смены цели для Киева, Рютте не дал четкого ответа. Он отметил, что основная цель НАТО — «привести Украину сильной за стол переговоров».

Во время своего выступления Рютте заявил, что запасы оружия для Украины в Европе истощены, «но кое-что еще есть в США».

12 января в Минобороны РФ раскрыли цели массированного удара «Орешником» на Украине. Российские военные, в частности, вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где производили ударные дроны для ударов по гражданским объектам в глубине России, а также ремонтировали авиационную технику, в том числе переданные Западом истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее дипломат США назвала «опасной эскалацией» применение Россией комплекса «Орешник».