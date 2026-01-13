Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Генсек НАТО изменил цель для Украины после удара «Орешником»

Рютте после удара «Орешника» сменил цель для Киева с «победить» на «выжить»
Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте после недавнего удара российским комплексом «Орешник» сменил цель для Киева с «победить» на «выжить». Об этом пишет РИА Новости.

«Мы это (оказание поддержки Киеву - ред.) делаем, потому что ваша борьба - это наша борьба, вы … вы должны выжить в этой войне», — сказал он.

Когда ему задали вопрос касательно смены цели для Киева, Рютте не дал четкого ответа. Он отметил, что основная цель НАТО — «привести Украину сильной за стол переговоров».

Во время своего выступления Рютте заявил, что запасы оружия для Украины в Европе истощены, «но кое-что еще есть в США».

12 января в Минобороны РФ раскрыли цели массированного удара «Орешником» на Украине. Российские военные, в частности, вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где производили ударные дроны для ударов по гражданским объектам в глубине России, а также ремонтировали авиационную технику, в том числе переданные Западом истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее дипломат США назвала «опасной эскалацией» применение Россией комплекса «Орешник».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27613681_rnd_6",
    "video_id": "record::1611df88-e03a-4731-ac82-7822b2d34b66"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+