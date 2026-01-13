Диброва ответила на слухи о схожести ее детей с Товстиком

Модель Полина Диброва пошутила, что ее дети похожи на Алексея Жидковского

Модель Полина Диброва опровергла в Telegram-канале слухи, что ее сын родился от бизнесмена Романа Товстика.

По словам Дибровой, в сети обсуждают схожесть во внешности ее сына и дочери Товстика. Модель отметила, что ее ребенок также похож на бьюти-блогера Алексея Жидковского.

«Хочу заметить, что сплетники не доглядели. Ведь еще на ребят похожи Линдси Лохан и Алексей Жидковский. Как думаете, Линдси согласится на тест ДНК?» — поделилась знаменитость.

15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком. Вместе с партнером она пришла на новогоднюю вечеринку женского клуба модели. Мероприятие проходило в закрытом формате. Событие также посетили певица Настя Крайнова, телеведущий Владимир Маркони, блогеры Любятинка и Василий Смольный.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года.

Ранее Диброва заявила, что Елена Товстик угрожала облить ее кислотой.