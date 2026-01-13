Размер шрифта
«Государство-изгой, ему плевать на всех»: боец Монсон о действиях США

Боец ММА Монсон назвал США государством-изгоем, которому наплевать на всех
Константин Михальчевский/РИА Новости

Боец ММА Джефф Монсон, который отказался от американского гражданства и получил российское, выразил уверенность, что Международный олимпийский комитет (МОК) не наложит никаких санкций на американских спортсменов после конфликта на Венесуэле. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Соединенные Штаты не уважают международное право, и теперь они воруют нефть у другой страны и похищают демократически избранного президента. Что еще можно сказать? Это государство‑изгой, которому наплевать на всех», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Президент страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». В МОК подчеркнули, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) связано с включением им в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 5 октября 2023 года, поэтому эти ситуации нельзя сравнивать.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее МОК отказался вмешиваться в вопросы, касающихся действий США в Венесуэле. 

