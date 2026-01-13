Размер шрифта
Правительство Великобритании может запретить детям пользоваться социальными сетями

Guardian: Британские власти рассматривают запрет на использование соцсетей детьми
HENRY NICHOLLS/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность запрета на использование соцсетей детьми и подростками младше 16 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на выступление премьера перед депутатами-лейбористами.

Стармер заявил им, что открыт идее запрета на использование социальных сетей детьми по австралийскому типу. Он также выразил обеспокоенность количеством времени, которое дети и подростки проводят за телефонами.

Накануне британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении американской соцсети X из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok. Регулятор расследует, выполняла ли ирландская компания X Internet Unlimited Company (XIUC) свои обязанности в соответствии с законом о безопасности в интернете 2023 года.

До этого сообщалось, что Великобритания обсуждает с Австралией и Канадой международный запрет соцсети X. Лондон обеспокоен чат-ботом Grok, интегрированным в социальную сеть. Чат-бот позволяет создавать откровенные изображения женщин и детей по запросу пользователей.

Ранее власти Малайзии заблокировали Grok.

