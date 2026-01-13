В Казахстане подтвердили, что беспилотники атаковали два танкера в Черном море

Министерство энергетики Казахстана подтвердило информацию о том, что в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море беспилотники атаковали два танкера, задействованные в транспортировке казахстанской экспортной нефти. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По его информации, судно Matilda было под флагом Мальты, а Delta Harmony — под флагом Либерии.

На первом танкере, как заявили в минэнерго, произошел взрыв без последующего горения. Члены экипажа не пострадали.

«По предварительной оценке технических служб, танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса на данный момент не выявлено», — отметили в министерстве.

Там уточнили, что второй танкер подвергся атаке, находясь в режиме ожидания погрузки. В результате нападения произошло возгорание, которое было оперативно потушено. Пострадавших среди членов экипажа нет.

В минэнерго также подчеркнули, что на момент происшествия погрузка нефти на Delta Harmony еще не осуществлялась, грузовые танки были пусты. В связи с этим ущерба экспортным ресурсам Казахстана не нанесено, добавили в ведомстве.

13 января сообщалось, что два нефтяных танкера были атакованы беспилотниками рядом с одним из причалов КТК в Черном море.

