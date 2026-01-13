Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Мишустин назначил нового замглавы Минсельхоза

Мишустин назначил Марию Маркелову на должность замглавы Минсельхоза
НЦ «Россия»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза. Распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

С октября 2024 года Маркелова занимала должность директора департамента аппарата министра сельского хозяйства.

«Назначить Маркелову Марию Анатольевну заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.

В декабре сообщалось, что Правобережный районный суд Липецка назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы экс-чиновнику Минсельхоза РФ Олегу Донских по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, после предъявления обвинений Донских сбежал и находился в федеральном розыске. Он использовал поддельные документы для сокрытия личности и не имел официального источника дохода. Позже его задержали в Подмосковье.

Ранее с экс-министра сельского хозяйства Карелии взыскали более 33,8 млн рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27613567_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+