Мишустин назначил нового замглавы Минсельхоза

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза. Распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

С октября 2024 года Маркелова занимала должность директора департамента аппарата министра сельского хозяйства.

«Назначить Маркелову Марию Анатольевну заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.

В декабре сообщалось, что Правобережный районный суд Липецка назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы экс-чиновнику Минсельхоза РФ Олегу Донских по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, после предъявления обвинений Донских сбежал и находился в федеральном розыске. Он использовал поддельные документы для сокрытия личности и не имел официального источника дохода. Позже его задержали в Подмосковье.

Ранее с экс-министра сельского хозяйства Карелии взыскали более 33,8 млн рублей.