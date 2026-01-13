Размер шрифта
Минэнерго Казахстана подтвердило снижение отгрузки нефти из-за атак БПЛА

Минэнерго Казахстана подтвердило снижение отгрузки нефти через терминал КТК
Минэнерго Казахстана подтвердило, что в декабре наблюдалось временное снижение объемов отгрузки нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за атаки беспилотных летательных аппаратов и неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Министерство энергетики подтверждает, что в декабре наблюдалось временное снижение объемов отгрузки нефти через морской терминал КТК. Это было обусловлено вынужденной приостановкой работы выносного причального устройства (ВПУ-3) вследствие атаки БПЛА, а также неблагоприятными метеоусловиями (штормами) в акватории Черного моря», — сказано в сообщении.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку украинских дронов на инфраструктуру КТК, поскольку речь идет об объекте международного значения.

Ранее Венгрия потребовала от Украины прекратить удары по энергообъектам России и танкерам.

