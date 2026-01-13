Компания Chevron подтвердила инцидент с танкером в Черном море

Компания Chevron подтвердила осведомленность об инцидентах с танкерами в Черном море. Об этом сообщает агентство Reuters.

Один из танкеров был зафрахтован компанией Chevron, подтвердили представители организации. Он был атакован на пути к погрузочному терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), члены экипажа не пострадали.

Дополнительная информация будет поступать по мере развития ситуации, уточнили в компании.

13 января сообщалось, что два нефтяных танкера, Freud и Delta Supreme, были атакованы беспилотниками рядом с одним из причалов Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Судна находятся под управлением греческих компаний, на них должны были загрузить казахстанскую нефть с КТК.

29 ноября 2025 года Вооруженные силы Украины с помощью морского беспилотника атаковали КТК. В минэнерго республики назвали произошедшее диверсией и заявили об угрозе мировой энергобезопасности. МИД Казахстана выразил протест, а украинская сторона сообщила, что приняла его к сведению.

