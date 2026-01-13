Размер шрифта
На ТТК в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии

В Москве на ТТК парализовало движение из-за крупного ДТП
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на ТТК произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в районе Новохохловской улицы, 26Ас1) произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Движение в результате аварии оказалось затруднено. Водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

В Мытищах на видео сняли, как ребенок скатился на ватрушке на проезжую часть.

