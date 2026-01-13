Генсек НАТО высказался о кораблях России и Китая вокруг Гренландии

Вокруг Гренландии нет кораблей ни России, ни Китая. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе конференции «Глобальная Европа», организованной наднациональной фракцией либералов в Европарламенте Renew Europe, передает ТАСС.

«Да, их там нет сейчас, но они могут появиться в любой момент», — сказал генсек.

Рютте добавил, что внутри альянса продолжатся переговоры по усилению обороны Гренландии. По его словам, это необходимо для того, чтобы США не потребовалось аннексировать остров.

Президент США Дональд Трамп в последнее время заявляет о необходимости контроля страны над Гренландией. По его словам, этот остров имеет стратегическое значение для американской безопасности из-за присутствия российских и китайских кораблей и подводных лодок в регионе.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно. Он предположил, что Соединенные Штаты будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.

