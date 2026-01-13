Размер шрифта
Педиатр объяснила, из-за чего могли погибнуть младенцы в Новокузнецке

Педиатр Аракелян: младенцы в Новокузнецке погибли из-за инфекций
Telegram-канал Следком

Основной медицинской причиной гибели новорожденных в новокузнецком роддоме стали тяжелые внутриутробные инфекции у глубоко недоношенных детей. Об этом в интервью изданию «Постньюс» рассказала врач-инфекционист и педиатр Лилит Аракелян.

По ее словам, внутриутробная инфекция формируется еще до родов. Зачастую это связано с состоянием матери, течением беременности и плацентарной недостаточностью.

Педиатр добавила, что у недоношенных детей инфекции протекают особенно тяжело из-за неразвитой иммунной системы, что повышает риск летального исхода.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее глава Кемеровской области прокомментировал происшествие в новокузнецком роддоме.

