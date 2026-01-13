Спасатели две недели пытаются вызволить кота, застрявшего в дымоходе в центре Петербурга

В Петербурге с прошлого года спасают застрявшего в дымоходе жилого дома кота

Кот больше двух недель прячется в дымоходе петербургской квартиры, но волонтеры не теряют надежды его спасти. О ходе операции сообщает Telegram-канал службы спасения животных «Кошкиспас».

В конце декабря рыжий кот попал на передержку в квартиру на улице Чайковского в Центральном районе Санкт-Петербурга. Испугавшись новой обстановки, животное укрылось в дымоходе старинного камина, который находится в помещении с четырехметровыми потолками.

3 января волонтеры осмотрели шахту, просунули через заслонку за обоями камеру и убедились, что кот по-прежнему сидит внутри. Камины в других квартирах застроены, но одна из жительниц дома разрешила прорубить отверстие в стене под потолком.

Через него волонтеры подкармливают животное и караулят его, но все попытки извлечь питомца пока не увенчались успехом. Сегодня, 13 января, они собирались проверить кошколовку и поменять нетронутый корм в надежде, что голод победит страх.

Ранее в российском городе спасли кошку, у которой хвост примерз к дереву.