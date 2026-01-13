В Якутии врач скрыла наличие сифилиса у иностранцев и пошла под суд

В Якутии врача осудили за сокрытие случаев сифилиса у иностранцев

Дерматовенеролога из Якутии отправили под суд за предоставление ложных данных об иностранцах в профильные органы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год пятеро мигрантов сдали тесты, которые подтвердили наличие у них сифилиса. Зная об этом, женщина не внесла соответствующие данные в документы.

Также она не сообщила в органы власти об этом факте. Таким образом она создала угрозу распространения опасного заболевания.

В отношении медика возбудили уголовное дело по статье о служебном подлоге.

«В судебном заседании подсудимая вину не признала, ссылаясь на клинические рекомендации Минздрава и отсутствие активной инфекции у пациентов», – сообщается в публикации.

Суд приговорил врача к 2,5 годам лишения свободы условно. Помимо этого, она 1,5 года не сможет заниматься медосвидетельствованием граждан.

