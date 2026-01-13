Размер шрифта
США могут запретить въезд британским чиновникам при одном условии

Telegraph: США могут запретить въезд британским чиновникам в случае запрета X
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

США могут запретить въезд некоторым британским чиновникам в страну при запрете в Великобритании социальной сети X на фоне скандала с генерированием чат-ботом Grok изображений пользователей. Об этом сообщила газета Telegraph, ссылаясь на источники..

«Британским должностным лицам может быть запрещен въезд в США из-за планов запретить X», — сказал источник издания в Госдепартаменте США.

Другой источник сообщил, что Соединенные Штаты до последнего не хотели вводить санкции в отношении британских чиновников, однако в случае запрета X «ожидается настоящий ад».

Еще один источник считает, что запрет X, возможно, обернется катастрофой для «особых отношений» между США и Великобританией.

10 января сообщалось, что власти Великобритании могут принять меры в отношении соцсети X, вплоть до ее запрета на территории страны, из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok. Речь идет об откровенных изображениях женщин и детей, которые интегрированный в соцсеть чат-бот создает по запросу пользователей.

Ранее Индонезия заблокировала чат-бот Grok.

