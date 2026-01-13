Покупатель дома надел на женщину-продавца наручники из-за трещины в подвале

Житель Тюмени насильно удерживал в подвале женщину, вымогая деньги на ремонт ранее купленного у нее дома. О приговоре суда по этому делу стало известно Ura.ru.

Мужчина купил частный дом в Тюмени, но нашел трещину в подвале и пригласил туда женщину-продавца, чтобы потребовать 400 тыс. рублей на ремонт. Получив отказ, он пристегнул ее наручниками сначала к лестнице, а потом — к двери. Жертве пришлось снять ее с петель, чтобы выбраться.

Заметив это, злоумышленник ударил пострадавшую локтем в лицо и заставил написать расписку о передаче ему ее автомобиля. Он пообещал вернуть машину после того, как женщина отдаст ему деньги, и дал ей на поиск нужной суммы восемь дней.

В итоге мужчина предстал перед судом и получил пять лет лишения свободы условно за незаконное лишение свободы и вымогательство.

Ранее тюменец держал в подвале и насиловал школьницу, которая пришла к нему устраиваться няней.