Уничтоженное издание Достоевского выставят на аукцион за 1,2 млн рублей

Особое издание «Бесов» Достоевского выставят на торги за 1,2 миллиона рублей

Уничтоженное издание романа Федора Достоевского «Бесы» выставят на торги. Об этом сообщает аукционный дом «Литфонд».

Стартовой ценой лота будет 1 миллион 200 тысяч рублей. В «Литфонде» отметили, что издание «Бесов» 1935 года, которое выставляют на торги, некоторые считали букинистическим мифом.

«Книга сохранилась в небольшом количестве экземпляров, число которых, по имеющимся на сегодняшний день данным, составляет порядка десяти», — отметили представители аукционного дома.

Издание имеет незначительные потертости по краям переплета и трещину в нижней части корешка. Оно задумывалось как двухтомник, однако его выпуск прервался на стадии печати. Отпечатанные экземпляры уничтожены.

В ноябре праправнук Федора Достоевского Алексей заявил, что российского классика можно назвать первым блогером.

По словам Достоевского, ежемесячный журнал философско-литературной публицистики писателя «Дневник писателя» является своего рода блогом. В публикациях велся прямой диалог с читателем.

