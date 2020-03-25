Президент Чехии заявил о желании посетить Парад Победы в Москве

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может приехать на Парад Победы, который пройдет 9 мая в Москве, если его не отменят из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу канцелярии политика Вратислава Мынаржа.

По его словам, Земан планирует приехать в российскую столицу, однако допускает возможность отмены мероприятий в связи с активностью инфекции в мире.

Российский президент также пригласил в Москву на празднование 9 мая различных политических фигур со всего мира. Среди них: глава США Дональд Трамп, президент Турции Тайип Эрдоган, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

По последним данным, всего в мире инфицированы свыше 440 тыс. человек, при этом выздоровели 112 тыс. пациентов и умерли — 19 753.

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