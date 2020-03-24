Володин: депутатам «неправильно» переходить на удаленку

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что нижняя палата парламента приняла необходимые меры для профилактики коронавируса, но переходить на удаленку депутатам неправильно, пишет РИА «Новости».

«Депутаты в сложное время должны активизировать свою работу, брать на себя решение проблем людей. В таких ситуациях парламент должен работать более эффективно. Говорить о дистанционной работе в такое время было бы неправильно», — сказал Володин.

Политик уточнил, что Госдума изолировала недавно вернувшихся из других стран и контактировавших с ними.

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