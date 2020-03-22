Путин не будет переходить на удаленную работу из-за коронавируса
В Кремле не обсуждается вопрос о переходе президента России Владимира Путина на удаленную работу из-за коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Отмечается, что пока рабочий график Путина не менялся.
В России коронавирусом заразились 367 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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