Путин не будет переходить на удаленную работу из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/121/13011121/RIAN_6199600.HR-pic905-895x505-93080.jpg">

В Кремле не обсуждается вопрос о переходе президента России Владимира Путина на удаленную работу из-за коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отмечается, что пока рабочий график Путина не менялся.

В России коронавирусом заразились 367 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минкультуры рекомендует кинотеатрам приостановить работу

— Греция запрещает перемещения граждан из-за коронавируса

— В Сирии из-за коронавируса приостановили работу общественного транспорта