Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/487/12984487/file-photo--test-tube-with-corona-virus-name-label-is-seen-in-this-illustration-picture-1-pic905-895x505-88695.jpg">

Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился коронавирусом нового типа, сообщается в заявлении пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер.

Анализ на коронавирус одного из сотрудников аппарата оказался положительным, говорится в сообщении. Отмечается, что глава государства Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс не контактировали с зараженным.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Два американских конгрессмена заразились коронавирусом

— Помпео обвинил Россию в распространении ложных сведений о пандемии

— Трамп заявил о скорой победе над коронавирусом