Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом
Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился коронавирусом нового типа, сообщается в заявлении пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер.
Анализ на коронавирус одного из сотрудников аппарата оказался положительным, говорится в сообщении. Отмечается, что глава государства Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс не контактировали с зараженным.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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