ЦИК увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

По ее словам, предусматривается возможность проведения голосования вне помещений с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Она отметила, что решение по данному вопросу должны принимать избирательные комиссии субъектов страны.

В январе президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию.

Изменения предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий верхней палаты парламента. Возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. Кроме того, поправка, предложенная Валентиной Терешковой, дает возможность Путину участвовать в выборах на пост президента в 2024 году.

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