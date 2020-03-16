Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса

Саудовская Аравия, являющаяся страной-председателем G20 в 2020 году, намерена созвать экстренный саммит на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства Испании по итогам телефонных переговоров испанского премьер-министра Педро Санчеса и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

С предложением созвать саммит выступила испанская сторона, принц Саудовской Аравии поддержал данную идею, говорится в сообщении. Чрезвычайный саммит состоится в виртуальном формате, в его повестку входит оценка ситуации и разработка новой дорожной карты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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