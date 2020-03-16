Лукашенко решил не запрещать въезд в Россию, так как у стран «нет границ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет в ответ закрывать границу с Россией, передает БелТА.

«У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу», — начал Лукашенко.

По его мнению, закрыть границу — это как начать какую-то войну, то есть проще начать, чем потом выйти из этой ситуации. Он считает, что с коронавирусом территориально бороться невозможно. «Зачем же отрезали Белоруссию от России, не подумав о последствиях?» — задал риторический вопрос Лукашенко.

Политик считает, что в России при закрытии границы руководствовались планом «не дай бог правительство заразится или премьер России Михаил Мишустин». «Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека», — добавил президент.

Он добавил, что если белорусская сторона пойдет на ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».

«Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются», — резюмировал политик.

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей. Президента Белоруссии Александра Лукашенко озадачило это решение.

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