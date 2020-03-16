Лукашенко озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей России закрыть границу с белорусской стороной. Его цитирует Белта.

Он отметил, что мир сошел с ума из-за коронавирусной угрозы. Лукашенко отметил, что коронавирус уже довел до того, что Россия закрыла границу с Белоруссией.

«Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу», — констатировал он.

По мнению политика, «Россия вся полыхает от коронавируса», поэтому, возможно, Белоруссии бы следовало закрыть границу с соседним государством. «Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — добавил Лукашенко.

Заключая, президент подчеркнул, что в Белоруссии и раньше переживали вирусы, поэтому «переживут и этот».

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей.

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