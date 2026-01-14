Российские скелетонисты столкнулись с провокациями со стороны украинцев

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил, что россияне столкнулись с провокациями со стороны украинцев на Кубке Европы, передает «Матч ТВ».

«Были провокации со стороны украинских наших партнеров, но они были пресечены полицией. Они по‑хамски себя вели, полицейские им объяснили, что так вести себя на соревнованиях нельзя», — сказал Пегов.

На этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке Владислав Семёнов завоевал две золотых медали, а Даниил Романов — серебро и бронзу.

В декабре 2025 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) опубликовала правила допуска к соревнованиям российских спортсменов в нейтральном статусе. Российские спортсмены выступают на международных соревнованиях даже без нейтрального флага, а во время их награждения не звучит музыка.

Ранее IBSF присвоилаисвоила нейтральный статус девяти россиянам.