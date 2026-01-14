Сотруднице московской клиники избрали меру пресечения после смерти пациентки

Сотруднице частной клиники, где после процедуры скончалась пациентка, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Обвинение предъявили 26-летней сотруднице, которая выполняла обязанности врача, не имея соответствующего образования. Дело проходит по статье о незаконном оказании медицинских услуг, повлекших смерть человека.

«Обвиняемая провела косметологическую процедуру с инъекционным введением препаратов, что привело к резкому ухудшению состояния здоровья 38-летней пациентки», — говорится в сообщении.

Женщина скончалась в больнице в тот же день.

Позже выяснилось, что потерпевшей была 38-летняя блогерша Юлия Бурцева. Она не выжила после операции по увеличению ягодиц. Бурцева проживала с семьей в Италии и недавно приехала в Москву. Операцию она сделала в элитной клинике Elmas в Токмаковом переулке, отметили авторы канала. В блоге у девушки было 68 тысяч подписчиков.

