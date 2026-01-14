ЦБ планирует ввести отчетность банков по снятию наличных мошенниками

Банк России введет с 2027 года новую форму отчетности для кредитных организаций о случаях выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента. Проект соответствующего указания опубликован на сайте регулятора.

Отчитываться должны будут все банки, расчетные и платежные компании. В отчетность попадут в том числе операции, где согласие клиента было получено обманным путем. При выявлении признаков мошенничества банк должен будет уведомить клиента и ограничить снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов.

«К операциям по снятию наличных без согласия клиента-физлица относятся в том числе случаи, когда формально его одобрение было получено, но при этом было дано под влиянием обмана или вследствие злоупотребления доверием», — говорится в проекте указания.

31 декабря стало известно, что российские банки начали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы, а затем связываться с владельцами карт для подтверждения этой операции.

Ранее эксперты предупредили о схемах мошенников на фоне нововведений Центробанка.