В ударе «Орешником» увидели ядерный сигнал для Запада

TNI: удар «Орешником» по Львовской области стал сигналом для стран Запада

Удар ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по целям в Львовской области стал четким сигналом для стран Запада. Такую оценку дает издание The National Interest.

«Этот удар <…> был выверенным сигналом для НАТО: Россия может запускать ракеты с ядерными боеголовками, которые западные системы ПВО не в состоянии перехватить», — пишут авторы.

В материале подчеркивается, что использование ракет, которые могут быть в ядерном исполнении, стало напоминанием о возможностях России.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Позднее стало известно, что ВС РФ ударом «Орешника» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Согласно информации МО, на предприятии противник ремонтировал и обслуживал авиатехнику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее в Раде заявили о невозможности восстановить энергетическую инфраструктуру Украины.