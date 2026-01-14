Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В ударе «Орешником» увидели ядерный сигнал для Запада

TNI: удар «Орешником» по Львовской области стал сигналом для стран Запада
RVvoenkor/Telegram

Удар ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по целям в Львовской области стал четким сигналом для стран Запада. Такую оценку дает издание The National Interest.

«Этот удар <…> был выверенным сигналом для НАТО: Россия может запускать ракеты с ядерными боеголовками, которые западные системы ПВО не в состоянии перехватить», — пишут авторы.

В материале подчеркивается, что использование ракет, которые могут быть в ядерном исполнении, стало напоминанием о возможностях России.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Позднее стало известно, что ВС РФ ударом «Орешника» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Согласно информации МО, на предприятии противник ремонтировал и обслуживал авиатехнику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее в Раде заявили о невозможности восстановить энергетическую инфраструктуру Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27623521_rnd_5",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+