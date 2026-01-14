Размер шрифта
Intel зарегистрировала товарный знак в России

Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России
MagioreStock/Shutterstock

Американская корпорация Intel, ранее приостановившая работу в России, зарегистрировала в стране товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Заявка была подана в ноябре 2025 года, и ведомство приняло положительное решение о регистрации на срок до 2035 года. Это позволяет компании заниматься производством и продажей электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.

Intel объявила о приостановке деятельности в России в 2022 году.

14 января сообщалось, что американский автопроизводитель Ford Motor Company подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России.

В этот же день товарный знак в России зарегистрировала компания Apple.

Кроме того, аналогичные действия сделала Toyota.

Ранее Mercedes-Benz получил право продавать и выпускать автомобили в России. 

