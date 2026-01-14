Intel зарегистрировала товарный знак в России

Американская корпорация Intel, ранее приостановившая работу в России, зарегистрировала в стране товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.
Заявка была подана в ноябре 2025 года, и ведомство приняло положительное решение о регистрации на срок до 2035 года. Это позволяет компании заниматься производством и продажей электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
Intel объявила о приостановке деятельности в России в 2022 году.
14 января сообщалось, что американский автопроизводитель Ford Motor Company подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России.
В этот же день товарный знак в России зарегистрировала компания Apple.
Кроме того, аналогичные действия сделала Toyota.
Ранее Mercedes-Benz получил право продавать и выпускать автомобили в России.