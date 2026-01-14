Рабочий выжил после падения с 32-го этажа на нижегородской стройке

В Нижнем Новгороде рабочий упал с 32-го этажа и выжил

Рабочий попал в больницу с переломами после того, как упал с 32-го этажа строящегося дома. Об этом сообщает представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде в прошлом году, но подробности о произошедшем появились только сейчас. Строитель упал с высоты и приземлился на 12-м этаже. Подробности о ситуации на стройке не уточняются.

Несмотря на высоту, он выжил, однако получил серьезные травмы. Среди них – переломы костей лица, ребер. Помимо этого, ему разорвало правое лёгкое, треснули правая и левая плечевые кости.

«Его травмы можно назвать «один большой перелом», – рассказал Никонов.

В больнице пациенту зафиксировали конечности. В течение месяца специалисты провели несколько операций.

Спустя некоторое время функции конечностей стали восстанавливаться. Сейчас рабочий находится дома. По словам медиков, такой случай в их практике произошел впервые.

