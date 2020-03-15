Володин рассказал о выступлении Путина по поправкам к Конституции в Госдуме

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин во время пленарного заседания, декабрь 2017 года Спикер Госдумы России Вячеслав Володин во время пленарного заседания, декабрь 2017 года
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин во время пленарного заседания, декабрь 2017 года
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин сам принял решение выступить в Государственной думе 10 марта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

Володин заявил, что лично позвонил главе государства и обсудил с ним поправки, после чего Путин «принял решение приехать» в Госдуму. Подобное решение спикер назвал «крайне важным», пояснив, что своим выступлением президент «все расставил на свои места».

Законопроект о поправках в Конституцию включает положение о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями. Кроме того, в обновленной Конституции будут расширены полномочия парламента, введены ограничения для должностных лиц, а также лимитировано количество возможных президентских сроков для одного лица. Однако в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.

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