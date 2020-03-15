Володин рассказал о выступлении Путина по поправкам к Конституции в Госдуме

Президент России Владимир Путин сам принял решение выступить в Государственной думе 10 марта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

Володин заявил, что лично позвонил главе государства и обсудил с ним поправки, после чего Путин «принял решение приехать» в Госдуму. Подобное решение спикер назвал «крайне важным», пояснив, что своим выступлением президент «все расставил на свои места».

Законопроект о поправках в Конституцию включает положение о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями. Кроме того, в обновленной Конституции будут расширены полномочия парламента, введены ограничения для должностных лиц, а также лимитировано количество возможных президентских сроков для одного лица. Однако в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.

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