Украинский дипломат за границей заболел коронавирусом
Украинский дипломат за границей подхватил коронавирус нового типа. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщает в своем заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства страны.
При этом он не уточнил, в какой именно стране заразился дипломат.
По словам министра, в связи с ситуацией с коронавирусом зарубежные дипломатические представительства пока будут работать дистационно, «чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.
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