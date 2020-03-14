Украинский дипломат за границей заболел коронавирусом

Украинский дипломат за границей подхватил коронавирус нового типа. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщает в своем заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства страны.

При этом он не уточнил, в какой именно стране заразился дипломат.

По словам министра, в связи с ситуацией с коронавирусом зарубежные дипломатические представительства пока будут работать дистационно, «чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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