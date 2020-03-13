Пекин не подтвердил сообщение о возможной причастности США к появлению коронавируса

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан не стал подтверждать недавно поступившую информацию о том, что военные США завезли коронавирус в Ухань. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шуан подчеркнул, что поиском источника заболевания должны заниматься ученые. В данном вопросе, как заявил дипломат, необходимо прислушиваться к мнению профессионалов.

Он также добавил, что на фоне распространения заболевания появляется множество недостоверных и ненаучных версий источника вируса, которые очерняют Китай.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал предположение, что военные США завезли коронавирус в провинцию Ухань.

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