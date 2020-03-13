На Украине завели дело после срыва презентации «платформы примирения» Киева с Донбассом

Украинская полиция завела уголовное дело после срыва презентации «платформы примирения и единства» Киева с Донбассом. Об этом сообщает сайт Нацполиции столицы Украины.

Отмечается, что дело было возбуждено по статье «Хулиганство».

Ранее стало известно, что на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивоха было совершено нападение после презентации данной платформы.

Согласно поступившей информации, в результате потасовки 15 человек отвезли в отделение полиции для установления личных данных и дачи объяснений. Также продолжаются поиски остальных участников инцидента.

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