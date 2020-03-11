Эксперт: люди уверены в сохранении влияния Путина после 2024 года

Россияне считают президента России Владимира Путина фигурой, которая способна разрешить кризис в случае его возникновения, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По его словам, в обществе сейчас доминирует позиция, что Путин в любом случае каким-либо образом сохранит свое влияние на политические процессы в государстве и после 2024 года.

Как отметил Потуремский, у граждан существуют страхи, что после ухода Путина в России могут повториться условные 90-е или Украина.

При этом люди убеждены, что, если Путин и уйдет в 2024 году, то «уйдет недалеко».