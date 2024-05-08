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Главу общественной организации мигрантов заподозрили в организации незаконной миграции

В Калининграде двое мужчин прописали в садовом домике 900 мигрантов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Председателя «Совета национального культурного сообщества Калининградской области» заподозрили в незаконной регистрации 900 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Уголовное дело по факту организации незаконной миграции возбуждено в отношении главы общественной организации 53-летнего Шукура Р. и 68-летнего Сергея С. По версии следствия, вдвоем мужчины придумали преступную схему и фиктивно прописали в садовом доме на окраине Калининграда 900 человек.

Никто из иностранцев никогда не появлялся по месту регистрации. В ближайшее время предполагаемых организаторов канала нелегальной миграции собираются задержать в рамках уголовного дела.

В мае мигрантов перестали пускать в ночные клубы в Сургуте.

Ранее в полиции создали спецгруппы для проверки иностранцев после теракта в «Крокусе».

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