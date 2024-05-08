Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уехавшего в Белоруссию польского судью лишат имущества

Премьер Туск: власти Польши лишат иммунитета уехавшего в Белоруссию судью Шмидта

close
100%
Информационное агентство БелТА/belta.by' class="item-image" >
Информационное агентство БелТА/belta.by

Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил профильным ведомствам лишить иммунитета варшавского судью Томаша Шмидта, который недавно уехал в Белоруссию. Трансляцию его выступления перед журналистами после заседания Коллегии по делам спецслужб вел телеканал TVP Info.

«Я обратился с просьбой к министру юстиции с тем, чтобы вместе с компетентными инстанциями немедленно отобрать иммунитет у судьи Шмидта», — сказал Туск.

6 мая польский судья запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы. По словам Шмидта, народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Белоруссией и Россией.

До этого немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России.

Хенн критиковала официальную версию ФРГ о событиях спецоперации. До этого ее обвиняли в цитировании закрытого судебного постановления по делу немецкой журналистки Алины Липп, которая переехала в Россию из-за травли за освещение СВО.

Ранее две британки получили временное убежище в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами