Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил профильным ведомствам лишить иммунитета варшавского судью Томаша Шмидта, который недавно уехал в Белоруссию. Трансляцию его выступления перед журналистами после заседания Коллегии по делам спецслужб вел телеканал TVP Info.

«Я обратился с просьбой к министру юстиции с тем, чтобы вместе с компетентными инстанциями немедленно отобрать иммунитет у судьи Шмидта», — сказал Туск.

6 мая польский судья запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы. По словам Шмидта, народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Белоруссией и Россией.

До этого немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России.

Хенн критиковала официальную версию ФРГ о событиях спецоперации. До этого ее обвиняли в цитировании закрытого судебного постановления по делу немецкой журналистки Алины Липп, которая переехала в Россию из-за травли за освещение СВО.

Ранее две британки получили временное убежище в России.