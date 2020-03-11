Госдума приняла в заключительном чтении закон о поправках к Конституции

Проект закона о внесении изменений в Конституцию России принят в третьем заключительном чтении Госдумы. Об этом пишет ТАСС.

Так, его поддержали 383 депутата и еще 43 — воздержались от голосования. Выступивших против не оказалось.

Изменения будут внесены как в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

Законопроект передан в Совфед и будет рассмотрен 11 марта.

Второе чтение законопроект о внесении изменений в Конституцию прошел накануне 10 марта.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.