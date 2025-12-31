Коростелев упал в с забеге на «Тур де Ски» и лишился шансов на высокое место

Коростелев упал в забеге на 5 км на «Тур де Ски» и занял 64-е место

Российский лыжник Савелий Коростелев упал во время забега на 5 км в рамках «Тур де Ски».

Коростелев наехал на лед и не смог удержать равновесие. Россиянин занимает в забеге лишь 47-е место. После Коростелева стартует целая группа спортсменов. После падения стало понятно, что Коростелев уже не поднимется выше 47-й строчки. В итоге он занял 64-е место.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев впервые в карьере попал в топ-10 на этапе Кубка мира.