Автомобиль загорелся на парковке в Москве

В Москве на парковке загорелся автомобиль
Niklas Storm/Shutterstock/FOTODOM

Автомобиль загорелся на парковке на северо-востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ.

«Возгорание ликвидировано, место происшествия оцеплено. Информации о пострадавших нет. Причина возгорания уточняется», — говорится в сообщении.

Точный адрес, где загорелся автомобиль, неизвестен.

До этого в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах заметно, что транспорт горит возле здания, при этом пламя охватило иномарку полностью. На месте пожара собрались люди.

Кроме того, в Казани снегоуборочная техника вспыхнула на ходу.

В результате произошедшего никто не пострадал. Причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспорта.

Ранее в Ижевске авто с человеком вспыхнул на ходу.

