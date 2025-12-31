Такие политики, как президент Украины Владимир Зеленский заканчивают либо в могиле, либо в изгнании. Об этом в интервью РИА Новости заявила обозреватель RT, бывшая помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.

«Я полагаю, у него мрачное будущее. Такие люди заканчивают либо в могиле, либо в изгнании», — сказала журналистка.

Рид добавила, что Зеленский долгое время был марионеткой стран Запада. Сейчас, по ее словам, «кукловоды хотят его убрать».

В этом же интервью Рид назвала Зеленского «шутом». Кроме того, экс-помощница Байдена подчеркнула, что Украина является «несостоявшимся государством (failed state)».

Накануне заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что российская армия готовит беспрецедентный ответ на попытку ВСУ нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина. Военный заявил, что как только Зеленский появится в публичном поле, «по нему точно прилетят не только «Герани», но и что-то посерьезнее».

Ранее Рид раскрыла, почему бывший лидер США здоровался с воздухом.