МО: над Красноармейском, Димитровым и Родинским сбили семь БПЛА с флагами Украины

Российские войска за сутки сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с флагами Украины над Красноармейском, Димитровом и Родинским в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, правительство Украины на фоне успехов российских войск пытается убедить население и западных спонсоров в сохраняющимся присутствии украинской армии в Красноармейске, Димитрове и Родинском.

«В качестве «доказательства» украинское командование помощью беспилотных летательных аппаратов типа «Баба-Яга» пытается устанавливать украинские флаги на крышах зданий», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что помимо беспилотников, российские войска уничтожили две разведывательно-диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске и Родинском. По информации ведомства, украинские военные пытались вывести украинские флаги на фасадах зданий.

30 ноября президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где генерал армии глава Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Глава государства отметил, что взятие Красноармейска позволит обеспечить поступательное решение всех основных задач специальной военной операции.

