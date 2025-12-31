Мостовой назвал лучшего спортсмена 2025 года

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал хоккеист «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года, передает «Матч ТВ».

«Три лучших спортсмена 2025 года? Здесь трех не надо называть, одного надо назвать, и все. Остальные даже близко не могут быть. Это Александр Овечкин. Человек установил рекорд, который тридцать лет никто не мог побить и еще столько же не побьют», — сказал Мостовой.

24 декабря Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по матчам без голов подряд в НХЛ. В ночь с 23 на 24 декабря «Вашингтон Кэпиталз» дома потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:7. Овечкин не совершил результативных действий. Таким образом, он не забил в девяти матчах подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Татьяна Тарасова признала Овечкина лучшим спортсменом года в России.