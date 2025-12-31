Известные артисты отказались от концерта в центре, переименованном в честь Трампа

Музыкальная группа The Cookers отказался от участия в новогоднем концерте в «Центре Трампа-Кеннеди». Об этом сообщает The Guardian.

Это уже второй джазовый коллектив, который отказался от выступления, уведомив об этом всего за два дня до запланированного новогоднего концерта. Представители музыкантов не назвали конкретных причин своего решения, но в заявлении, опубликованном на их сайте говорится: «Джаз родился в борьбе и благодаря неустанному стремлению к свободе: свободе мысли, самовыражения и человеческого голоса».

Группа решила отказаться от участия в праздновании Нового джазового года после того, как в начале этого месяца правление Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди проголосовало за переименование учреждения в Центр Трампа — Кеннеди.

Вскоре после переименования центра барабанщик и вибрафонист Чак Редд отменил концерт в канун Рождества. Ричард Гренелл, президент Центра Кеннеди, назначенный Дональдом Трампом, пригрозил подать в суд на Редда и потребовать компенсацию в размере $1 млн за то, что он назвал «политическим трюком» переименование концертного зала.

Незадолго до этого фолк-певица Кристи Ли объявила об отмене концерта в центре, запланированного на следующий месяц. Ли написала в социальных сетях, что «когда к американской истории начинают относиться как к чему-то, что можно запретить, стереть, переименовать или ребрендировать ради чьего-то эго, я не могу стоять на этой сцене и спокойно спать по ночам».

Ранее британское издание назвало «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов.