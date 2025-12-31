Размер шрифта
Новости политики

Лукашенко отметил важность сохранения мира для развития Белоруссии

Лукашенко: люди сегодня начали больше ценить мир
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что люди начали больше ценить мир. Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что на фоне сложной обстановки в мире и в соседних с Белоруссией странах люди начали больше ценить мир и понимать, насколько прозорливы были более старшие поколения, которые считали мирное небо над головой самым важным приоритетом.

«Сегодня и мы уже говорим о том, чтобы было мирное небо над головой. Это главное», — сказал он.

Президент Белоруссии добавил, что мир является основой для развития республики.

Лукашенко также обратился к согражданам с призывом никуда не уезжать из страны, поскольку за рубежом их никто не ждет. Он рассказал, что после президентских выборов 2020 года многие сбежали из Белоруссии, а сейчас просятся обратно.

Ранее Лукашенко перед Новым годом помиловал более 20 человек.

