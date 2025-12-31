Размер шрифта
Названы 10 самых надежных кроссоверов

WhatCar перечислил 10 самых надежных кроссоверов
Автомобильные эксперты британского журнала Whatcar назвали десять надежных кроссоверов с пробегом.

На первом месте в рейтинге кроссовер Hyundai Santa Fe 2018 года, надежность которого оценили в 100% из 100 возможных. Ни один из этих автомобилей за последние два года не сломался, что позволило ему получить максимальную оценку. Далее следует Kia EV3 2024 года. Его надежность оценили тоже в 100%. Третье место занимает Vauxhall Grandland с показателем надежности 99,6%.

В топ-10 вошли также Toyota RAV4 PHEV, Volkswagen T-Roc, Porsche Macan, Kia Niro PHEV, Toyota RAV4 Hybrid, Hyundai Kona Hybrid и Audi Q2.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.

