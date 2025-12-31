Размер шрифта
Назван победитель конкурса на лучший графический знак национальной валюты Белоруссии

Нацбанк определил победителя конкурса на лучший графический знак белорусского рубля
Победителем конкурса на лучший новый графический знак белорусского рубля стал Василий Щебетун. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на Национальный банк.

Работа Щебетуна набрала максимальное суммарное количество баллов. Автор получит приз — 3 тыс. белорусских рублей (80 940 российских рублей).

Окончательный вариант нового графического знака белорусского рубля будет определен на основании победившей конкурсной работы.

Как заявил глава Нацбанка Роман Головченко, укрепление белорусского рубля в 2025 году стало возможным благодаря сочетанию внутренних экономических условий, глобальных валютных тенденций и тесной торговой интеграции с Россией, писали «Белновости».

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что Россия и Белоруссия почти полностью перешли на финансовые расчеты в нацвалютах.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссию будут душить, пока она не уничтожит свою экономику.

